Жители Казахстана скупают золотые слитки

25 мар. 9:43

В феврале 2022 года в Казахстане резко вырос спрос на золотые слитки. За месяц граждане приобрели 2 586 мерных слитков золота общим весом 82 г, тогда как в январе был продан 1 771 мерный слиток общим весом 68,7 кг.

За 2021 год казахстанцы приобрели свыше 32 тыс мерных слитков, самыми популярными являются 10-грамовые слитки золота.

"В условиях неопределенности на финансовом рынке и повышенной волатильности курсов валют инвестирование в золотые слитки может послужить альтернативным инструментом, обеспечивающим сохранность сбережений", - считают в Национальном банке республики.

Спрос на золото и цены на него выросли во всем мире после начала спецоперации на Украине, с начала 2022 года цена выросла на 10%, до $2 тыс за унцию (28,3 грамма).