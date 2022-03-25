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Финляндия отменяет поезд Allegro, связывающий Россию и ЕС

Финляндия отменяет поезд Allegro, связывающий Россию и ЕС

Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 26 марта прекратит работу, пишет газета Helsingin Sanomat.

В четверг министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен направила письмо железнодорожной государственной компании VR, о том, что дальнейшая эксплуатация поезда нецелесообразна "с точки зрения государственного владельца".

Отметим, что Allegro - единственный работающий регулярный транспорт между Россией и ЕС, единственный курсирующий поезд. Авиасообщение между Россией и ЕС отсутствует.

Финская VR Group еще 1 марта сообщила РЖД о решении "воздержаться от любых контактов". Перевозки пассажиров решено было продолжить, чтобы все желающие смогли вернуться из России.

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