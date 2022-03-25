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Германия пообещала вдвое сократить импорт нефти из России за три месяца

Германия пообещала вдвое сократить импорт нефти из России за три месяца

Власти Германии намерены к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, пишет Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

 "Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу", - сказал он, отметив, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены.

"Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%", - говорится в публикации.

Уточняется, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы. "К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми", - сказал министр.

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