Власти Северной Осетии помогут жителям, перенесшим коронавирус

25 мар. 9:12

В Северной Осетии выделят 12,4 млн рублей на реабилитацию жителей региона, которые перенесли коронавирус, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.

"Принят проект распоряжения, предусматривающий увеличение бюджетных ассигнований Минтруда республики на 12,4 миллиона рублей. Средства предусмотрены на реабилитацию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, на базе учреждений социального обслуживания населения республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам 2021 года коронавирусом в регионе переболели 31 тысяча человек.