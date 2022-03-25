Кисловодск направил для жителей Донбасса 30 т гуманитарной помощи

25 мар. 9:03

В Кисловодске собрали 30 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, информирует пресс-служба администрации Кисловодска.

Уточняется, что в составе гуманитарного груза - продукты и предметы первой необходимости

"Карачаевская диаспора Кисловодска совместно с администрацией города и партией „Единая Россия“ собрали 30 тонн гуманитарной помощи, которая будет направлена беженцам из ЛНР и ДНР", - сообщил мэр города Евгений Моисеев.

По его словам, все диаспоры города активно подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса.