КЧР вакцинировали на 70%

25 мар. 8:55

Первый этап вакцинации от коронавируса в Карачаево-Черкесии прошли порядка 200 тыс человек, что составляет чуть менее 70% от планируемого количества, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"По данным на утро 24 марта, в Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 200 052 человека, что составляет 69% от плана по иммунизации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в республике работают 14 стационарных пунктов вакцинации, организовано 56 мобильных бригад для выездной вакцинации маломобильных граждан и трудовых коллективов.