В Краснодарском крае расширили список жизненно важных лекарств

25 мар. 8:45

Парламент Краснодарского края добавил 22 препарата в список жизненно важных лекарств, которые необходимы при лечения 10 заболеваний.

Отмечается, что это касается в том числе рассеянного склероза, СМА, и муковисцидоза.

"Внесена еще одна поправка в закон. Теперь можно покупать изделия до 1 миллиона рублей за средства ОМС для инструментальных и лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для этого у медучреждений не должно быть задолженностей по кредитам в течение трех месяцев.