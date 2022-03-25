Медведев сказал, когда закончится спецоперация на Украине

25 мар. 8:24

Спецоперация на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей - демилитаризации и денацификации страны, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, по итогам спецоперации Украина должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России.

" Ход операции, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану", - сказал он в интервью РИА Новости и RT.

Далее Медведев отметил, что, так как исчерпывающая оценка была дана президентом, дополнительные комментарии по этой теме излишни.