Медведев: давление Запада еще сильнее консолидируют россиян

25 мар. 7:45

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что санкции Запада, который пытается настроить россиян против власти, приводят к обратному эффекту.

"По сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И, естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти", - сказал он интервью РИА Новости.

В то же время, по мнению Медведева, предпринимаемые меры дают обратный эффект. "Ну да, да, наверное, в чем-то ошибались. Но в целом в этой ситуации я буду стоять за государство. Я буду проводником государственного курса", - попытался воспроизвести он логику жителей России.