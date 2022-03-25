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В Крыму оценили воду из Северо-Крымского канала 

В Крыму оценили воду из Северо-Крымского канала 

Судя по анализам, вода, которая поступает из Северо-Крымского канала, является "первоклассной", сообщил председатель крымского Госкомводхоза Игорь Вайль. 
По ее словам, контроль за качеством воды ведется ежесуточно.    
"Последние анализы, которые мы сняли, говорят о том, что вода первого класса. Это вода, которая пригодна и не наносит вреда ни орошаемым землям, ни продуктам, выращиваемым на земле", - поделился он

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