В Крыму оценили воду из Северо-Крымского канала 

25 мар. 6:25

Судя по анализам, вода, которая поступает из Северо-Крымского канала, является "первоклассной", сообщил председатель крымского Госкомводхоза Игорь Вайль.

По ее словам, контроль за качеством воды ведется ежесуточно.

"Последние анализы, которые мы сняли, говорят о том, что вода первого класса. Это вода, которая пригодна и не наносит вреда ни орошаемым землям, ни продуктам, выращиваемым на земле", - поделился он