ЕС и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ

25 мар. 6:49

Лидеры 27 стран Евросоюз и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении Евросовета и США.

"Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции", - указано в заявлении, распространенном в Брюсселе по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС.