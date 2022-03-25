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Сочи предсказали ураган 

Сочи предсказали ураган 

Метеорологи предсказали в Сочи ураган – погода испортится на территории курорта с вечера 24 марта. 
Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающемся на город урагане. По прогнозам,. 
"Направление ветра будет меняться с юго-восточного на юго-западный, его порывы будут достигать 15-18 м/с", - информируют специалисты Краснодарского центра мониторинга по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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