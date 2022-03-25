Сочи предсказали ураган 

25 мар. 6:44

Метеорологи предсказали в Сочи ураган – погода испортится на территории курорта с вечера 24 марта.

Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающемся на город урагане. По прогнозам,.

"Направление ветра будет меняться с юго-восточного на юго-западный, его порывы будут достигать 15-18 м/с", - информируют специалисты Краснодарского центра мониторинга по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды