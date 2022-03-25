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Ингушетия отправила в Донбасс партию гумпомощи 

Ингушетия отправила в Донбасс партию гумпомощи 

Руководство  Ингушетии направили в Донбасс четвертый по счету груз с продовольственной гуманитарной помощью, информирует пресс-служба главы и правительства республики в четверг. 
"Фура доставит 25 т продуктов. На этот раз погрузили яблоки, питьевую воду, картошку, чай, сахар, мясную продукцию", - говорится в сообщении. 
По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, Ингушетия взяла на себя определенные обязательства по оказанию помощи жителям Донбасса и военнослужащим из Ингушетии, участвующим в спецоперации.

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