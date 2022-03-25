Ингушетия отправила в Донбасс партию гумпомощи 

25 мар. 6:05

Руководство Ингушетии направили в Донбасс четвертый по счету груз с продовольственной гуманитарной помощью, информирует пресс-служба главы и правительства республики в четверг.

"Фура доставит 25 т продуктов. На этот раз погрузили яблоки, питьевую воду, картошку, чай, сахар, мясную продукцию", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, Ингушетия взяла на себя определенные обязательства по оказанию помощи жителям Донбасса и военнослужащим из Ингушетии, участвующим в спецоперации.