Генсек НАТО высказался за поддержание контактов с Россией

24 мар. 23:47

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Североатлантического альянса с Россией не будут прежними.

"По моему мнению, еще очень рано говорить о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем. Они точно не останутся такими же, как раньше, мы не вернемся к тому, что можно было назвать прежней нормальностью", - сказал глава организации в эфире телекомпании CNN.

При этом он подчеркнул, что НАТО необходимо продолжать диалог с РФ по вопросам контроля над вооружениями, снижения рисков и деконфликтингу, передает ТАСС.