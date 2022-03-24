Азербайджан и Грузия предоставят Узбекистану скидку на транзит грузов

24 мар. 23:55

Азербайджан и Грузия будут предоставлять Узбекистану скидку в размере 30% для транзита грузов через свою территорию. Об этом сообщил в кулуарах первого международного инвестиционного форума первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.

"Недавно мы смогли договориться со странами-партнерами, в частности Азербайджаном и Грузией. Сейчас из портов этих стран идут поставки товаров на 30% дешевле", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Воитов также отметил, что Узбекистан договорился с Азербайджаном и Грузией о 50%-ной скидки на транспортные расходы в портах Туркменбаши и Баку в Каспийском море.