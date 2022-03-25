Поможет ли России опыт Ирана в условиях санкций

На днях, выступая на заседании комитета по экономической политике верхней палаты парламента, министр транспорта Виталий Савельев заявил, что ”Россия ориентируется на опыт Ирана в отношении того, как обслуживать самолеты в аналогичной ситуации”. У Тегерана достаточно опыта, поскольку он находится под американскими и международными санкциями на протяжении нескольких десятилетий. Тем не менее его советы могут оказаться бесполезными для Москвы.

Forbes отмечает, что ИРИ много лет не имеет возможности получать запчасти и новые самолеты от международных производителей, но авиалинии страны продолжают функционировать, в основном за счет использования некоторых самолетов в качестве источника запасных частей. В 2018 году иранский гражданский флот составлял 250 самолетов, однако 100 из них больше не летают в виду неисправности или использования их частей для других воздушных средств.

Когда у Ирана появилась возможность закупить западные самолеты, он не преминул ей воспользоваться. Во время короткого перерыва без международных санкций после подписания ядерного соглашения в 2015 году иранские авиалинии разместили заказы на 300 новых самолетов у Airbus, Boeing и ATR. Однако они немного успели заказать до того, как в 2018 году американский президент Дональд Трамп вышел из СВПД и вернул ограничения.

ИРИ попыталась найти альтернативных поставщиков, но обнаружила, что любая сделка проблематична. В 2018 году было объявлено, что две иранские авиакомпании, Aseman Airlines и Iran Air Tours, собираются закупить 40 самолетов Sukhoi SuperJet 100 у России за $2 млрд, однако сделка не состоялась из-за санкций. Иран даже раздумывал начать производство собственных пассажирских самолетов, но проект застопорился из-за проблем с финансированием.

Поскольку новые самолеты недоступны, Иран обратился к рынку подержанных воздушных средств с тем, чтобы приобрести более старые модели. 16 марта глава Организации гражданской авиации Ирана Мухаммед Мохаммади-Бахш заявил, что за последние три месяца иранские авиалинии закупили десять пассажирских самолетов, которые были в эксплуатации в среднем 15-20 лет. Неизвестно, где именно были приобретены воздушные средства.

Санкции ограничили авиасообщение России

Санкции, введенные против России в связи с операцией на Украине, начатой в феврале, оказались более далеко идущими, чем иранские. Российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство и использовать аэропорты США, Канады, Европейского союза и Великобритании. Более того, производители перестали поставлять новые самолеты и запчасти к ним, а также приостановили обслуживание.

Более 500 самолетов, используемых российскими авиалиниями взяты в аренду у зарегистрированных в Ирландии или на Бермудских островах компаний, которые приостановили или отменили действие сертификатов летной годности. В ответ президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским авиакомпаниям включить эти воздушные средства в государственный реестр, который может выдать новые сертификаты.

Международные лизинговые компании не могут вернуть свои самолеты. 22 марта Савельев сказал: ”Мы ищем законные способы решения вопросов с арендодателями, но пока прогресса нет. Но мы не теряем надежду и не собираемся ничего отдавать. В противном случае, мы останемся без гражданского флота”.

На сегодняшний день почти 800 из 1367 воздушных средств Российской Федерации занесено в государственный реестр. По крайней мере часть самолетов, зарегистрированных в России, не снято с учета в других странах, что противоречит международным авиационным правилам. Ирландское авиационное управление определило как минимум 11 "Боингов" с двойной регистрацией, в том числе воздушные средства авиакомпаний ”Россия” и АЛРОСА.

Международные авиарейсы

Из-за санкций международное сообщение в России было значительно ограничено. 8 марта государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" приостановил все международные рейсы, кроме тех, что осуществляются в Минск. В начале месяца вторая по величине авиакомпания в стране, S7, также приостановила все международные рейсы. Другие авиаперевозчики, в том числе Smartavia и лоукостер "Аэрофлота", "Победа", последовали примеру S7. Тем не менее в последние дни "Аэрофлот" начал постепенно восстанавливать сеть международных рейсов. 14 марта были возобновлены полеты в киргизские города Бишкек и Ош, а спустя неделю - в Баку. Со 2 апреля планируется возобновление авиаперелетов в Тегеран.