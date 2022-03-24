В Казахстане разрешили не носить маски в помещении

24 мар. 23:29

Режим обязательного ношения масок в помещениях снят в Казахстане.

Соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции под председательством заместителя премьер-министра республики Ералы Тугжанова.

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизировалось, это позволило отменить обязательное ношение масок в помещениях; разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.

Продолжает оставаться обязательным ношение масок в медицинских организациях, по-прежнему рекомендует носить маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.