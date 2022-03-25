Россия-Индия: первый открытый случай отказа от долларовой системы

Индия и Россия воспользуются механизмом валютных свопов для осуществления торговли в рупиях и рублях в обход американских санкций против России, заявил в интервью CNBC президент Индийской экспортной ассоциации. Несколько индийских банков будут осуществлять свопы под управлением Резервного банка Индии, начиная со следующей недели.

Как отмечает Asia Times, хотя объемы потенциальной торговли, которые будут финансироваться в рамках договоренности о свопах, невелики, индийско-российское соглашение в случае исполнения будет первым открытым случаем отказа от долларовой финансовой системы в международной торговле. Американские санкции не распространяются на российские нефтяной и газовый экспорт в Европу и Азию, благодаря чему Москва зарабатывает более миллиарда долларов в день. Российским покупателям энергоресурсов нет нужды искать альтернативные способы оплаты, поэтому индийско-российский своп представляет собой отказ от долларового режима.

Саудовская Аравия рассматривает возможность получения оплаты в юанях за нефть, продаваемую Китаю. Но пока страны Персидского залива не сообщают о недолларовых платежах.

Индия - активный покупатель российской нефти, причем по сниженным ценам. СМИ пишут о продаже 2 млн баррелей Hindustan Petroleum и 3 млн баррелей Indian Oil, при этом общие объемы экспорта неизвестны.

На данный момент у азиатских стран открыты своп-линии на сумму $380 млрд в местных валютах, которые позволяют импортерам и экспортерам расплачиваться в собственных валютах, а не в долларах. Торговый баланс регулируется за счет переводов между центральными банками в любых приемлемых резервных активах, включая американские доллары и золото. Своп-линии на данный момент не используются и представляют собой резервную систему на случай чрезвычайной ситуации. Но центральные банки Азии стремятся их расширить. По словам правительственных источников, японский центральный банк, например, активно поддерживает увеличение объемов своп-линий.

С политической точки зрения активация российско-индийской своп-линии - четкий сигнал Нью-Дели о том, что страна намерена придерживаться внешней политики на основе собственных финансовых договоренностей. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта: она воздержалась от принятия резолюций ООН, осуждающих Россию.

Очередным признаком отдаления Индии от Вашингтона стало внезапное приглашение китайскому министру иностранных дел Вану И посетить Нью-Дели в пятницу, сообщает Reuters. Китайский чиновник в настоящее время находится в Пакистане на конференции Организации исламского сотрудничества. Это первый визит китайского министра с 2019 года: тогда приграничные столкновения привели к ухудшению отношений между Индией и Китаем. Цель визита Ван И - нормализация связей с Индией, передает The Hindustan Times. Китай стал крупнейшим торговым партнером Индии в 2021 году за счет увеличения индийского импорта. В декабре 2021 года индийский импорт вырос до $120 млрд в год. Крупнейшим экспортным рынком Индии остается США, но Китай - главный поставщик.

Администрация Байдена угрожала ввести санкции против китайских предприятий, которые осмелятся нарушить американские ограничения, но Вашингтон ничего не сказал о возможной реакции на отказ Индии принимать санкционный режим, введенный США, Европой и Японией.

Россия - главный поставщик вооружений для индийских ВС. Индия заказала российскую систему ПРО С-400, которая считается самой передовой противовоздушной и противоракетной системой, доступной на мировом рынке. Стоимость сделки оценивается в $5 млрд.

Индийские экспорты, в свою очередь, стремятся заполнить пробел, образовавшийся на российском рынке в связи с западным бойкотом. Экспорт в Россию охватывает только сельскохозяйственный и фармацевтический сектора. Но теперь, когда Запад ввел запрет в отношении России, у индийских компаний появляются серьезные возможности.

22 марта президент Байден назвал позицию Индии в отношении России ”неустойчивой”, при этом заместитель госсекретаря Виктория Нуланд была более осторожна в своих высказываниях в тот же день во время интервью индийскому каналу NDTV: ”Мы продолжаем обеспечивать безопасность Украины вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру, в том числе и посредством предоставления советских вооружений. В этом направлении мы также можем сотрудничать с Индией, которая всё еще определяется в отношении своей позиции по этому вопросу”.

22 марта в статье, опубликованной китайским ресурсом Guancha.cn, управляющий технологической компании Чен Цзян написал, что у Китая и Индии есть возможность наладить отношения после приграничных столкновений 2020-2022 годов: ”Нормализация может ускориться в связи с российско-украинским конфликтом, по которому у Китая и Индии очень схожие позиции. С экономической и торговой точки зрения Индия нуждается в Китае. Индия окажется в проигрыше, если продолжит конфликтовать с Китаем. Приграничный конфликт идет на пользу лишь некоторым из развитых стран, в том числе США, Японии и Австралии, которым напряженность на руку. Эти страны не представляют никакой пользы для Индии”.