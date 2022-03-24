Байден выступил за то, чтобы Россия была исключена из G20

24 мар. 23:17

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из Группы двадцати. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Брюсселе.

"В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да", - заявил президент США. Он добавил, что вопрос целесообразности исключения России и G20 обсуждался в четверг на саммите.

Он сообщил что не все страны поддерживают его мнение, а также предложит дать Украине возможность посетить саммит Группы двадцати. "Если Индонезия и другие страны не согласятся (исключить Россию), то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20", - отметил Байден.