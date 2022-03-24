РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байден выступил за то, чтобы Россия была исключена из G20

Байден выступил за то, чтобы Россия была исключена из G20

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из Группы двадцати. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Брюсселе.

"В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да", - заявил президент США. Он добавил, что вопрос целесообразности исключения России и G20 обсуждался в четверг на саммите.

Он сообщил что не все страны поддерживают его мнение, а также предложит дать Украине возможность посетить саммит Группы двадцати. "Если Индонезия и другие страны не согласятся (исключить Россию), то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20", - отметил Байден.

825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version