РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Шарль Мишель останется главой Евросовета

Шарль Мишель останется главой Евросовета

Шарль Мишель переизбран на пост председателя Евросовета на второй срок, следует из заявления саммита ЕС, который проходит в четверг в Брюсселе.

"Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был вновь назначен председателем Европейского саммита на тот же период", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Мишель "является третьим полноправным председателем Европейского совета после учреждения этой должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором".

Напомним, председатель Евросовета избирается лидерами ЕС каждые два с половиной года.

Ранее в четверг сообщалось, что Йен Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО.

1335 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version