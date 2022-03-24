Шарль Мишель останется главой Евросовета

24 мар. 22:27

Шарль Мишель переизбран на пост председателя Евросовета на второй срок, следует из заявления саммита ЕС, который проходит в четверг в Брюсселе.

"Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был вновь назначен председателем Европейского саммита на тот же период", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Мишель "является третьим полноправным председателем Европейского совета после учреждения этой должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором".

Напомним, председатель Евросовета избирается лидерами ЕС каждые два с половиной года.

Ранее в четверг сообщалось, что Йен Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО.