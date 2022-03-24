Культовый портрет Монро, созданный Уорхолом, выставят на Christie's за рекордные $200 млн

24 мар. 21:57

Один из портретов актрисы Мэрилин Монро, созданный Энди Уорхолом, продадут на торгах Christie's в мае с рекордным эстимейтом в $200 млн, так что у картины есть шанс стать наиболее дорогим произведением искусства XX века, проданным на аукционе. Такое сообщение распространила пресс-служба аукционного дома.

Портрет Монро на бирюзовом фоне называется Shot Sage Blue Marilyn, он был создан в 1964 году, через два года после смерти актрисы, это один из самых узнаваемых символов американского искусства.

"Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства", - цитирует главу американского подразделения аукционного дома Марка Портера ТАСС.

Портрет предоставит благотворительный фонд Томаса и Доррис Амман, оказывающий помощь детям. Все полученные средства будут направлены на финансирование фонда.