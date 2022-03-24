Казахстан сохранил прописку в дивизионе C Лиги наций

24 мар. 21:59

В Кишиневе состоялся ответный стыковой матч за право остаться в дивизионе С Лиги наций между сборными Молдовы и Казахстана. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

На гол молдавской команды, забитый нападающим Ионом Николэеску в компенсированное к первому тайму время, Казахстан ответил точным ударом защитника Сергея Малова на 63-й минуте. Еще один мяч на 79-й минуте срезал в свои ворота молдавский защитник Вячеслав Посмак.

Напомним, в первой встрече со счетом 2:1 оказался сильнее Казахстан. Таким образом, Казахстан сохранил прописку в дивизионе С Лиги наций.