Оператор "Северного потока-2" подаст заявление на банкротство

24 мар. 22:12

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG намерена подать заявление на банкротство, об этом в четверг со ссылкой на главу фирмы Маттиаса Варнига пишет газета Stuttgarter Zeitung.

"Nord Stream согласно главе Маттиас Варенику подаст заявление на банкротство в Швейцарии", - пишет немецкое издание.

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2" после начала российской военной спецоперации на Украине. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, проект был фактически "заморожен".