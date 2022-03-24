ЕС анонсировал новую главу в энергетическом партнерстве с США

24 мар. 20:59

В пятницу, 25 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден представят новую главу в энергетическом партнерстве ЕС и США. Об этом сообщила сегодня сама глава ЕК.

По ее словам, речь идет о дополнительных поставках сжиженного природного газа из США в ЕС взамен российскому.

"Завтра вместе с президентом Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Евросоюза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор", - цитирует ее РИА Новости.