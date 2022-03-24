Всемирный банк инвестирует в Грузию $400 млн

24 мар. 21:35

Грузия получит самое большое финансирование от Всемирного банка за 30 лет - $400 млн. Впервые инвестиция будет сделана непосредственно самим Всемирным банком.

Исполнительный совет директоров Всемирного банка утвердил "Программу для результата" по развитию человеческого капитала для повышения экономического потенциала Грузии, инвестиции будут сделаны в различные отрасли, в том числе в образование, здравоохранение и социальную защиту.

"Это беспрецедентная программа как для Грузии, так и для Всемирного банка, что подтверждает, что инвестирование в людей, особенно в молодежь, первостепенный приоритет для банка и для правительства страны", - сообщил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Развитие социальных сфер будет способствовать подготовке крепкой основы в Грузии для инклюзивного и устойчивого экономического роста, отметил он.

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили подчеркнул, что в период пандемии инвестиции в человеческий капитал особо важны и добавил, что страна с нетерпением ждет "плодотворного сотрудничества".

В Грузии в рамках программы будут реформированы системы образования (начиная с дошкольного образования, заканчивая высшим), системы здравоохранения и социальной защиты.

Также программа уделит внимание экологии, в том числе будет осуществляться борьба с изменениями климата в Грузии, развитие экологических программ.