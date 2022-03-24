Эрдоган: НАТО не угрожает России

24 мар. 20:46

НАТО не угрожает России, заявил сегодня после саммита Североатлантического альянса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы подчеркнули, что альянс не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны. Я обратил внимание на принцип неделимости безопасности", - сказал турецкий лидер.

Он также сообщил, что намерен продолжить контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы рассказали нашим союзникам по НАТО нашей активной и принципиальной политикой и дипломатическими усилиями. Считаем, что НАТО должна действовать реалистично и стратегически. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной и приветствуем прогресс в них с осторожным оптимизмом", - цитирует Эрдогана ТАСС.