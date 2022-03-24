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Эрдоган: НАТО не угрожает России

Эрдоган: НАТО не угрожает России

НАТО не угрожает России, заявил сегодня после саммита Североатлантического альянса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы подчеркнули, что альянс не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны. Я обратил внимание на принцип неделимости безопасности", - сказал турецкий лидер.

Он также сообщил, что намерен продолжить контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы рассказали нашим союзникам по НАТО нашей активной и принципиальной политикой и дипломатическими усилиями. Считаем, что НАТО должна действовать реалистично и стратегически. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной и приветствуем прогресс в них с осторожным оптимизмом", - цитирует Эрдогана ТАСС.

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