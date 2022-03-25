Овощи для замещения ввозимой продукции будут выращивать в открытом грунте в Ингушетии

25 мар. 1:37

В Ингушетии появится собственная овощная база для покрытия нужд населения в этой продукции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии впервые отведено около 330 гектаров земли для выращивания капусты, огурцов, томатов, лука, моркови для замещения ввозимой продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим шагом правительства региона будет создание собственной базы для покрытия потребности местного населения в натуральных овощах, выращенных без химии.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, регион в состоянии сам производить овощную продукцию и полностью обеспечивать внутренние потребности республики.

"А если еще в этом направлении и частные хозяйственные подворья задействовать, то и в другие регионы сможем поставлять. Сегодня в условиях западных экономических санкций у российского производителя открываются новые возможности. Программа импортозамещения актуализировалась с новыми перспективами и регионы должны максимально использовать эту ситуацию", - цитирует Калиматова пресс-служба.