Айтишники из Казахстана получат до 1,5 млн тенге 

25 мар. 5:25

Минобрнауки Казахстана организует IT-конкурс BILIM Hackathoon-2022 среди студентов и программистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Главный приз - 1,5 млн тенге. Участники, занявшие второе и третье место, получат 1 млн и 500 тыс тенге соответственно.

Помимо премий, призеры получат возможность трудоустройства. В составе жюри будут представители известных IT-компаний, и лучшие участники получат приглашение на работу.

IT-конкурс пройдет в офлайн-формате 26-27 марта на базе Astana IT University.

В министерстве отметили, что конкурс проводится для того, чтобы инициировать создание новых IT-решений в области образования и науки и мотивировать как действующих, так и будущих IT- специалистов.

Участники конкурса будут даны различные задания. К примеру, подготовить проект по цифровым решениям в области образования как на свободную, так и на заданную тему.