Red Wings запускает прямые рейсы из Махачкалы в Стамбул 

24 мар. 21:23

Авиакомпания Red Wings запускает прямые вечерние рейсы по маршруту Махачкала-Стамбул, информирует пресс-служба махачкалинского аэропорта, отмечая, что первый рейс отправится 28 марта.

"С 28 марта авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Махачкалы в Стамбул. Вылеты будут осуществляться по понедельникам на самолетах Sukhoi Superjet 100", - сообщает воздушная гавань.

Уточняется, что из Махачкалы рейсы будут отправляться в 21:35 и прибывать в Стамбул в 00:40 по московскому времени, из Стамбула вылет будет осуществлен в 17:30, с прибытием в Махачкалу в 20:05.