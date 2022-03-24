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Шольц отреагировал на идею оплачивать газ рублями

Шольц отреагировал на идею оплачивать газ рублями

Согласно действующим контрактам, поставки российского газа должны оплачиваться в долларах или евро, отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров Группы семи (G7).

"В большинстве случаев там указаны евро или доллар", - отметил Шольц. По его словам, "это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться".

В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что расчеты за поставки газа в недружественные страны переводятся в рубли. Отметим, что Россия поставляет в Европу порядка 40% всего потребляемого регионом газа.

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