Кто в апреле может стать президентом Франции

10 апреля во Франции пройдут президентские выборы. Французам предстоит решить, позволить ли президенту Эммануэлю Макрону остаться у руля еще на пять лет или дать шанс другому кандидату. Выборы обещают быть непредсказуемыми и могут ознаменовать правый разворот французской политики. Financial Times отмечает, что два претендента на высший пост встретятся во втором туре, который состоится 24 апреля. По данным последних опросов, Макрон однозначно будет одним из двух кандидатов-лидеров, но вот кто станет вторым, неизвестно.

Перспективы победителя будут зависеть от еще одного голосования: парламентских выборов в июне. Получение большинства среди 577 депутатов в Национальном собрании, нижней палате парламента, будет критически важным и обеспечит возможность придерживаться заданного политического курса. Президент без сторонников в Национальном собрании потенциально может оказаться в напряженной и непродуктивной среде враждебных законодателей.

Эммануэль Макрон

Согласно опросам, лидирует Эммануэль Макрон, действующий президент-центрист. Значительный постпандемический рост экономики страны улучшил его рейтинг, который укрепился еще больше после начала российской операции на Украине. Макрон стремится стать лидером дипломатических усилий по предотвращению войны, проводя регулярные телефонные разговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Кампания Макрона опирается на усилия по либерализации экономики, включая планы по повышению пенсионного возраста. Макрону придется убедить избирателей, что он президент не только для богатых и что ему можно доверить решение такого вопроса, как иммиграция, который стал ключевым на дебатах.

Марин Ле Пен

Шансы пройти во второй тур одержавшей победу над правыми конкурентами Марин Ле Пен значительно увеличились за последние недели. Лидер ультраправой партии ”Национальный фронт” считается основным конкурентом Макрона. Вероятно, повториться борьба 2017 года. По словам аналитиков, позиция по экономическим вопросам, в частности, готовность оказать помощь гражданам страны на фоне повышения цен на энергию, помогла ей завоевать доверие среди избирателей-рабочих. Ле Пен стремится ”обелить” репутацию своей партии, однако ее племянница Марион Марешаль уже заявила, что поддерживает Эрика Земмура.

Жан-Люк Меланшон

Политик-ветеран левого толка Жан-Люк Меланшон, покинув Социалистическую партию, основал партию ”Непокоренная Франция”. Это главный кандидат от левого крыла французской политики. Жан-Люк Меланшон хочет снизить пенсионный возраст до 60 лет, узаконить марихуану и открыть двери для мигрантов. Поскольку разрозненным левым не удалось выступить единым фронтом за одного кандидата, его шансы на попадание во второй тур незначительны, хотя, согласно опросам, его рейтинг вырос.

Эрик Земмур

Эрик Земмур, противник иммиграции и телевизионный полемист, недавно осужденный за разжигающие ненависть и насилие высказывания, появился из ниоткуда и сразу же оказался на второй строчке по результатам опросов прошлой осенью. Он призывает к ”нулевой иммиграции” и критикует Марин Ле Пен за неспособность одержать победу. Его новая политическая партия ”Реконкиста” предлагает более жесткую альтернативу для консервативных и ультраправых избирателей. Но операция на Украине ослабила его позицию, поскольку его поддержка Путина оттеснила другие вопросы - иммиграцию и борьбу с преступностью - в конец списка приоритетов.

Валери Пекресс

Валери Пекресс, председатель совета региона Иль-де-Франс получила право на выдвижение от правоцентристской Республиканской партии. Изначально результаты опросов предполагали, что она может составить серьезную конкуренцию Макрону во втором туре, но с тех пор ее рейтинг упал. Сама себя характеризующая как две трети Ангелы Меркель и треть Маргарет Тэтчер, Пекресс занимает жесткую позицию по иммиграции, хочет сократить государственные расходы и бороться с сексуальным насилием. Очевидно, ее поддержат избиратели-центристы и консерваторы, засматривающиеся на кандидатов от ультра-правых.

Янник Жадо

Янник Жадо, член парламента и лидер партии ”Европа Экология Зеленые” сам себя называет прагматичным защитником окружающей среды. Он обеспечил Зеленым третье место на европейских выборах 2019 года. Как и Макрон, Жадо не причисляет себя ни к левым, ни к правым.

Фабьен Руссель

Журналист Фабьен Руссель был избран генеральным секретарем французской Коммунистической партии в 2018 году. Он ратует за повторную индустриализацию, сокращение рабочей недели и снижение пенсионного возраста до 60 лет. Ему удалось поставить в неловкое положение левых защитников окружающей среды и привлечь беспечных социалистов, заявив, что более высокая минимальная заработная плата позволит людям наслаждаться ”хорошим вином, мясом и сыром” и пойдет на пользу экономике и пищевым привычкам.

Анн Идальго

Социалистка Анн Идальго - мэр Парижа с 2014 года. Наиболее известна своими усилиями по освобождению большей части французской столицы от машин. Завоевала сердца поклонников на международном уровне и обзавелась врагами в Париже и пригородах. Согласно опросам, ее рейтинг не поднимается выше однозначного числа, а в последнее время поддержка со стороны избирателей снизилась еще больше. Очевидно, ее мечты о высшей должности далеки от осуществления.

Кристиан Тобира

Кристиан Тобира, бывший министр юстиции в правительстве Франсуа Олланда вступила в предвыборную гонку, одержав победу в ходе народного онлайн-голосования, проведенного активистами левого толка. Ее соперники проигнорировали результаты голосования и отказались объединиться вокруг нее. Она представляла интересы Французской Гвианы в Национальном собрании на протяжении почти двух десятилетий и считается иконой ЛГБТ-движения за свою работу по легализации однополых браков. Она выбыла из предвыборной гонки 2 марта, не сумев заручиться поддержкой 500 спонсоров среди избранных чиновников, чтобы официально выдвинуть свою кандидатуру.