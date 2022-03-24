Все мощности США используются для экспорта СПГ в Европу

24 мар. 20:18

Американские производители сжиженного природного газа используют все имеющиеся мощности для экспортных поставок в Европу и изыскивают новые возможности, об этом сообщила пресс-секретарь отраслевой ассоциации Дафна Магнусон, пишет РИА Новости.

"Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности", - заявила она.

Магнусон подчеркнула, что сейчас американские производители СПГ добавляют "дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики". По ее словам, участники Ассоциации поставщиков природного газа США рассчитывают вскоре получить дополнительные производственные лицензии.

Ранее издание Financial Times сообщило, что США завершают проработку планов экспорта в ЕС до 15 млрд кубометров СПГ к концу 2022 года.