Французские компании сами решат, оставаться ли в России

24 мар. 19:59

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами принимают решение о продолжении или приостановке деятельности на территории России.

"Моя позиция заключается в том, чтобы предоставить компаниям возможность самим принимать решения", - сказал он.

При этом глава французского государства подчеркнул, что хотел бы, чтобы "предприятия, которые работают в секторах, находящихся под санкциями, или сотрудничают с партнерами, в отношении которых были приняты санкции, соблюдали принятые Францией решения, и сегодня это делают все французские фирмы".

Глава государства также высказался за сохранение каналов для переговоров с Россией для достижения деэскалации на Украине.

По словам Макрона, их стратегия заключается в том, чтобы сделать все для деэскалации и добиться немедленного прекращения конфликта посредством поддержки Украины, санкций и дискуссий, которые проводятся с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.