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Страны G7 готовы принять новые санкции против России

Страны G7 готовы принять новые санкции против России

Страны G7 договорились проводить постоянную ревизию антироссийских санкций и готовы в случае необходимости принять новые ограничения. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Группа семи отреагировала на начало военной спецоперации РФ на Украине "жесткими, согласованными и целенаправленными санкциями", напомнил канцлер. "И мы едины во мнении, что мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность - настолько долго, насколько потребуется", - отметил он.

По словам Шольца, страны G7 "сегодня взяли на себя обязательство по полной реализации санкций", которые уже работают и оказывают сильное краткосрочное воздействие.

"Мы к тому же едины во мнении, что будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется", - добавил политик.

Канцлер сказал, что страны G7 призывают Россию согласовать режим прекращения огня, организовать дополнительные гуманитарные коридоры, а также вывести войска с Украины.

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