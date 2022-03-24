ФАС выдала предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты на 50%

24 мар. 19:47

Федеральная антимонопольная служба предостерегает организации в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты.

В среду "ВТБ Капитал" опубликовал исследование, согласно которому цены на авиабилеты в России в этом году вырастут более чем на 50%, при этом спрос на перелеты сократится на 20%.

"ФАС выдала организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. Такие прогнозы представители АО "ВТБ Капитал" и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - отметили в ведомстве.

ФАС напомнил об обязательности следования требованиям антимонопольного законодательства. "При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - подчеркивается в сообщении.