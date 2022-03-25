Футбол для незрячих: Крымский турнир в поддержку паралимпийцев

В спортивном зале ”СК Лига Симферополь” прошел турнира по футболу незрячих в поддержку спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпиаде в Пекине. Приурочили турник к годовщине воссоединения Крыма в РФ.

Футбол для незрячих – относительно молодой вид спорта. В 1986 году в Испании прошел первый турнир, а уже в 2004 году футбол для слепых включили в программу Паралимпиады в Афинах. В России Первый Чемпионат по мини-футболу 5х5 (В1 (слепые или почти слепые) провели в 2005 году. Была сформирована национальная сборная команда по мини-футболу. В ее составе – игроки из разных уголков страны. В 2015 году на чемпионате Европы сборная России завоевала второе место, в 2017 году - стала чемпионом Европы, а в 2018 году игроки стали полуфиналистами чемпионата мира.

У мини-футбола 5х5 В1 свои правила:

- размер поля – 40х20 метров;

- игровое поле окружено бортиками высотой 1,3 метра;

- размер ворот – 3х2 метра;

- все игроки, кроме вратаря, должны надевать светонепроницаемые повязки на глаза для уравнивания физических способностей;

- игра состоит из двух таймов по 25 минут с 10-минутным перерывом между;

- мяч для игры в футболе для незрячих тяжелее обычного футбольного мяча; кроме того, он оснащен специальным звуковым сигналом, трещоткой, чтобы игроки могли избежать травм, слыша, куда летит мяч;

- у команды есть помощник, который подсказывает местонахождение ворот.

Вызывают восхищение те, кто, несмотря на врожденные или приобретенные неисправимые недуги, не сдаются, а находят себя в творчестве или спорте. Футбол для слепых –возможность дать детям и взрослым шанс на яркие, вдохновляющие эмоции, мощную энергию соревновательного духа, победы, сплоченности.

Организаторами соревнований выступила Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов ”Федерация слепых футболистов” при поддержке Министерства спорта Республики Крым, Крымского футбольного союза и Республиканской федерации футбола Крыма. В турнире приняли участие школьники и взрослые из Крыма, Москвы, Королёва.