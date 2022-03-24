После празднования Новруза в ДТП в Иране погибли почти 300 человек

24 мар. 19:30

В Иране в ДТП, случившихся на выходных после празднования Новруза, погибли минимум 288 человек, еще 4,3 тыс получили различные степени тяжести травмы. Об этом сообщили в полиции республики.

Как отмечается, такое количество аварий связано с возросшей туристической активностью граждан в стране на выходных, передает агентство IRNA.

Новруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Он широко отмечается Азербайджане, Иране, Турции, Узбекистане, Афганистане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Албании, Киргизии, Македонии.