Европейский бизнес хочет как можно быстрее вернуться в Россию

24 мар. 19:26

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что компании заинтересованы в скорейшем "разрешении ситуации" и возвращении на российский рынок.

"Важно сделать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний - членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов Росконгресса. Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке", - сообщил гендиректор Ассоциации Тадзио Шиллинг в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым в Москве.

По словам гендиректора АЕБ, в нынешних реалиях принципиально важно "сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать", цитирует пресс-служба Фонда Росконгресса.

Кобяков напомнил, что именно бизнес-сообщество стало движущей силой в сторону смягчения санкций после 2014 года.

Он добавил, что на территории Большой Евразии расположены 45% стран мира, проживают свыше двух третей населения планеты. "Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу", - отметил советник российского президента.

Стороны согласились, что бизнес является мостом, связывающим западную и восточную части Евразии, а идея единого экономического пространства вызывает интерес в странах Европы.