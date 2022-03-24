Насколько Армения готова к дружбе с Азербайджаном, кто покинет министерские посты, почему Техутский рудник может встать надолго - Анализ армянских СМИ за 18 - 24 марта

Постоянно муссируемый действующими властями тезис об "открытии эпохи мира с Азербайджаном", похоже, обретает плоть и кровь. Как заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в представленных Армении пяти пунктах для нормализации отношений нет ничего неприемлемого, - пишут армянские СМИ.

Армения готова подружиться с Азербайджаном?

Власти Армении получили из Баку пять пунктов предложений для нормализации отношений между двумя странами и даже признали, что в них нет ничего неприемлемого, - читаем в газете "Жоховурд". "Издание направило официальный запрос в МИД Армении, чтобы выяснить, как были переданы официальному Еревану эти пять предложений – по прямой связи или, к примеру, при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ? Когда были получены эти предложения и кому конкретно они адресованы: главе МИД Армении, премьер-министру или президенту? Министерство ответило: "Предложения азербайджанской стороны были переданы армянской стороне по дипломатическим каналам и адресованы властям Армении". О каких дипломатических каналах идет речь, если между Арменией и Азербайджаном нет каких-либо контактов, а способ передачи новостей с помощью голубиной почты не используется уже несколько тысячелетий? В министерстве уклонились также четко ответить на вопрос, кому адресованы предложения Азербайджана, вероятно, чтобы не ставить кого-нибудь под удар в дальнейшем.

По словам министра иностранных дел Арарата Мирзояна, в выдвинутых Азербайджаном пяти пунктах нет ничего неприемлемого. Остается выяснить, что имеет в виду Арарат Мирзоян, говоря о взаимном признании территориальной целостности", - пишет издание. В то же время депутаты Национального собрания (парламента) Армении изъявили желание узнать, как комментирует предложения Азербайджана Никол Пашинян. Правящая фракция "Гражданский договор" в ближайшее время созовет заседание, в котором будет участвовать и премьер-министр. Власти во главе с премьером обсудят повестку предстоящих четырехдневных заседаний парламента и уточнят, по какой инициативе и какой позиции должны придерживаться. "Мы ожидаем, что Пашинян поговорит также о представленных Азербайджаном пяти пунктах, поскольку они вызвали вопросы не только в обществе, но и во фракции. Депутаты хотят из первых рук узнать, как комментирует Пашинян эти предложения", - сказал собеседник издания. Также депутаты "Гражданского договора" хотят созвать закрытое заседание с участием министра иностранных дел: "Поскольку во фракции большинство депутатов получают информацию исключительно из СМИ, они хотят хотя бы в формате закрытых заседаний понять, что ожидает как их, так и всех нас", - сказал источник издания.

Пашинян отчитается о встрече с Путиным

Депутаты "Гражданского договора" ждут следующей встречи с Пашиняном, которая состоится после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, - пишет газета "Жоховурд" пишет со ссылкой на свои источники. "Во время прошедшей встречи премьер-министра Никола Пашиняна с парламентской фракцией "Гражданский договор" обсуждалось несколько вопросов. В частности, депутаты "Гражданского договора" обсудили представленное Азербайджаном предложение о мирном договоре, однако Пашинян ничего конкретного и окончательного о нем не сказал. Достигнута договоренность, что депутаты адресуют Пашиняну вопросы по важным темам повестки, предотвратив возможное "болезненное" любопытство оппозиционных депутатов. Также депутаты "Гражданского договора" ждут следующей встречи с Пашиняном, которая состоится после предстоящей встречи Пашинян – Путин. Парламентское большинство надеется, что после этой встречи их лидер выскажет более четкую позицию по ряду вопросов", - пишет газета.

Кто покинет министерские посты

В составе правительства в ближайшее время возможны кадровые изменения, - пишет газета "Грапарак". "Напомним, что во-первых, после избрания Ваагна Хачатряна на пост президента Армении есть вакантный министерский портфель: пост министра высоких технологий. Ненасытное желание быть назначенным на эту должность проявил бывший министр здравоохранения, а ныне депутат от "Гражданского договора" Арсен Торосян, который продвигает свою кандидатуру всеми возможными и невозможными методами. Кроме того, Никол Пашинян намерен кадровыми перестановками придать новый импульс возглавляемому им кабинету. Обсуждается смена министра по чрезвычайным ситуациям. Это, конечно, обсуждали давно, и заместитель министра по ЧС Армен Папухчян именно для этой цели в свое время был назначен на этот пост. Сейчас, кажется, подошел момент реализации этой программы.

Говорится и об уходе министра экономики Ваана Керобяна, который ежедневно фигурирует в скандалах. На прошлой неделе депутаты от ГД снова пожаловались Пашиняну на поведение Керобяна. Не исключено также, что распрощается с должностью директор СНБ Армен Абазян",- пишет газета. "Есть мнение, что Пашинян назначит руководителем аппарата президента своего бывшего помощника Наири Саркисяна - уже больше недели Ваагн Хачатурян исполняет полномочия президента Армении, однако аппарат президента до сих пор не сформирован. Назначен лишь один помощник президента – Армен Нерсисян. Нет ни руководителя аппарата, ни референтов, ни советников. Часть сотрудников аппарата Армена Саркисяна ушли вместе с ним, а некоторые освободились от работы позже.

Есть сведения, что президент формирует свою администрацию не самостоятельно - он находится в статусе английской королевы. Говорят, что в ближайшее время Пашинян назначит руководителем аппарата президента своего бывшего помощника Наири Саркисяна, который был освобожден от работы несколько месяцев назад. Вчера мы попытались побеседовать с Наири Саркисяном, который несколько дней назад отдыхал в Дубае и говорил, что хочет заняться бизнесом, однако он не ответил на наши звонки", - пишет автор публикации.

Ара Айвазян охладел к дипломатии

Экс-министр иностранных дел Армении Ара Айвазян больше не интересуется дипломатией и политикой, - пишет газета "Иравунк". "Я полностью ушел и из дипломатии, и из политики. Теперь я обычный гражданин, и меня не интересуют никакие политические или же дипломатические вопросы", - рассказал он в беседе с корреспондентом издания, прогуливаясь по проспекту Баграмяна. На вопрос, не интересует ли его как рядового гражданина судьба Армении, он лишь заметил: "Я ведь все сказал. Удачи вам". В то же время бывшему министру должно быть хорошо известно одно знакомое всем выражение: "Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой". То есть у господина Айвазяна такие грехи и такая информация, связанная с 44-дневной войной, что он попросту не сможет считать себя вне политики. Короче говоря, наверное, наступит день, когда политика решит заняться господином Айвазяном всерьез", - пишет автор публикации.

Чем россияне не угодили армянским банкам?

Армянские банки отказываются обслуживать прибывших из России – россияне уже столкнулись с "теплым" армянским гостеприимством: повысились цены на аренду жилья, да и на все другие услуги, - читаем в газете "Грапарак". "Но больше всего россияне недовольны банками, которые отказываются обслуживать их по надуманным и незаконным отговоркам. В частности, не открывают счета для граждан РФ. Мы получили десятки жалоб от лиц, прибывших из России, но банки отрицают дискриминационный подход к россиянам: Центральный банк напрочь отрицает, что передавал устную директиву не обслуживать прибывших из России лиц, не являющихся резидентами страны. А наши источники говорят, что послы западных стран лично связались с управляющими банками и предупредили: если будете обслуживать россиян, то и в отношении вашего банка будут применены санкции, и вас отключат от всемирной банковской системы", - пишет издание.

Техутский рудник может встать надолго

Не исключено, что с 1 апреля будет официально объявлено о приостановлении на неопределенный срок деятельности Техутского рудника - медно-молибденового месторождения на севере Армении, многие люди могут остаться без работы, - читаем в газете "Паст". "Это обстоятельство вызвало панику, особенно в Алаверди и окрестных селах, так как единственный источник дохода для многих может "иссякнуть". В последние дни активно циркулирует информация о том, что Техутский рудник в Лорийской области прекратил работу. Изначально, по официальным комментариям, планировалось остановить его всего на две недели. По нашей же информации, прекращение работ на руднике не ограничится таким коротким периодом времени", – отмечает издание, напоминая: рудник эксплуатирует компания с российским капиталом, а нынешняя ситуация связана с введенными против России санкциями.

Жителей Армении заинтересовал видеоклип дочери Самвела Никояна

В одной из социальных сетей -в Telegram-канале Мелик-Адамяна-2 - активно распространялась песня "Подонок" группы Eleven green в исполнении Наре Никоян, дочери бывшего председателя Национального собрания, члена Республиканской партии Армении (РПА) Самвела Никояна, - читаем в газете "Грапарак". "Авторы песни и клипа Наре и ее муж. Процитируем слова песни: "Ты – подонок, подонок, Вздорный лжец, бесталанный актер, Ты – подонок, подонок: Не обычный, а предатель". Со вчерашнего дня песня активно обсуждается и политизируется в социальной сети, несмотря на то, что автор песни попросила не делать этого", - отмечает издание.