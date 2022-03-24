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НАТО будет наращивать военную помощь Украине

НАТО будет наращивать военную помощь Украине

НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине. Такое заявление сделал сегодня на внеочередном саммите Североатлантического альянса в Брюсселе президент США Джо Байден.

"Я приветствую шаги многих других союзников по оказанию оборонной помощи Украине, и вместе мы полны решимости выделить дополнительное вооружение, включая системы ПВО, для оказания помощи Украине", - отметил американский лидер.

Глава Белого дома также напомнил, что за последние несколько недель США выделили новую помощь Украине в сфере безопасности на $1 млрд. Киеву предоставили зенитные системы, противотанковое вооружение, беспилотники и миллионы единиц боеприпасов.

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