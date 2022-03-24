Саакашвили призвал власти Грузии смириться с поражением

24 мар. 18:56

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал заявление, в котором обратился к Минюсту и руководству Грузии.

"Хочу сказать впавшим в панику Минюсту и властям: смиритесь с поражением. Давайте пожмем друг другу руки, в конце концов, у нас одна родина, которая сейчас в тяжелейшем положении. Будет лучше, если вы сами откроете мне двери тюрьмы, пока к этому вас не принудили мир, грузинский народ и международные судебные форумы. Не нужно позорить страну", - сказал экс-глава государства.

Саакашвили пообещал, что у него не останется не только желания мстить, но и обиды, несмотря на тот ад, через который они его провели.

Бывший президент Грузии также заметил, что его оправдали все международные суды, а в "суде Мурусидзе" он всегда проигрывает. "Страсбургский суд по правам человека не разочаровал меня и допустил мой иск к рассмотрению. Это значительнейшее решение. Я действительно хорошо понимаю его цену, являясь выпускником Страсбургского международного института по правам человека 1993 года", - цитирует Саакашвили "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.

