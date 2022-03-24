В выходные в Центральной России ожидаются дождь, снег и штормовой ветер

24 мар. 19:06

В субботу в Центральной России может выпасть более 20% месячной нормы осадков, предупредили в центре погоды "Фобос".

"Синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом, - выпадет до 6-8 мм или чуть более пятой части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым", - сообщили синоптики.

Ночью в субботу температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 2 до 7 градусов. В воскресенье станет холоднее и пойдет снег, сопровождаемый штормовым ветром с порывами до 17-22 м/с.

"Под утро ударят морозцы до 0 - минус 5 градусов, днем - не выше минус 4 - плюс 1 градуса. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 мм", - добавили в "Фобосе".

Весна не вернется в регион в последнюю неделю марта. Кроме того, похолодание будет сопровождаться резкими скачками атмосферного давления. "В Москве показания барометров с нынешних 750 мм ртутного столба к субботе рухнут до 729 мм ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки - до 724 мм ртутного столба, после чего опять начнется стремительный рост на 17 мм", - предупредили синоптики.