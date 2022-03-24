Евросоюз начинает активную работу по снижению зависимости от российских нефти и газа

24 мар. 18:40

Европейский союз будет работать над принятием новых целенаправленных мер в отношении России и снижению своей зависимости от поставок российских энергоносителей. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Вместе мы следим за полной и последовательной реализацией этих санкционных пакетов и активно работаем над целенаправленными дальнейшими мерами, особенно в том, что касается достижения независимости в области традиционных источников энергии", - сказала Бербок.

По ее словам, в первую очередь речь идет о достижении независимости от импорта нефти из России. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в ближайшие недели будет вестись активная работа в данном направлении.