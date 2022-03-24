На Ставрополье нашли тело пропавшего ранее подростка

24 мар. 17:58

В Ставропольском крае нашли мертвым пропавшего ранее 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Тело подростка без признаков насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от животноводческой точки недалеко от села Казинка Шпаковского округа, передает РИА Новости.

Ранее сообщилось, что 22 марта мальчик поссорился со своим отцом на животноводческой ферме, расположенной неподалеку от села Тугулук Грачевского округа. После этого подросток ушел в неизвестном направлении.