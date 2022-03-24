Кубань к новому летнему сезону откроет новые отели

24 мар. 18:31

Новые гостиницы и отели откроют в Краснодарском крае к новому летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации региона.

Путешественники забронировали 35 % гостиничных номеров в крае.

Как заявил глава региона Вениамин Кондратьев, руководство ожидает увеличения турпотока в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире. В этом году дополнительно откроется 14 гостиниц больше, чем на 1,3 тыс мест. Отели появятся не только на побережье, но и в степной зоне края и горных районах.

Губернатор отметил, что с 2022 года в крае начинается реализация нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", что даст возможность увеличить число отелей, работающих по стандартам "Все включено" и "Ультра все включено". Также для удобства отдыхающих разработан стандарт оказания услуг "Все включено", предусматривающий минимальный обязательный набор требований для отелей различной категории.