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Кварацхелия покинул "Рубин" и стал игроком "Динамо"

Кварацхелия покинул &quot;Рубин&quot; и стал игроком &quot;Динамо&quot;

Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и перешел в батумское "Динамо". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой грузинской команды.

Ранее 21-летний хавбек приостановил контракт с "Рубином".

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 19 матчей в чемпионате России по футболу, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

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