НАТО создаст на территории Европы четыре группировки

24 мар. 17:52

НАТО на фоне ситуации на Украине разместит четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после экстренного саммита Североатлантического альянса

"Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода", - сказано в сообщении.

При этом в документе отмечается, что шаги НАТО "остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса".

НАТО разместила 40 тыс военнослужащих на восточном фланге, развернула элементы сил реагирования.

Как отметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, организация нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе. "На земле у нас будет значительно больше войск в восточной части альянса, они будут в более высокой готовности, мы развернем больше техники и создадим склады снаряжения", - цитирует его ТАСС.

По словам главы НАТО, в воздухе будет развернуто больше самолетов и усилены системы ПВО и ПРО, а на море на постоянной основе будут размещены авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе.