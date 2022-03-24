Центробанк решил провести торги ОФЗ и акциями на Мосбирже в пятницу

24 мар. 17:34

В пятницу 25 марта на Мосбирже состоятся торги облигациями федерального займа(ОФЗ) и рядом акций, сообщает Центробанк.

Торги ОФЗ в режиме основных торгов состоятся с 9:50 до 18:50 (9:50-10:00 аукцион открытия, 10:00-18:40 - торговый период, 18:40-18:50 - аукцион закрытия), в режиме переговорных сделок - с 9:30 до 19:00.

Также в пятницу будут проводиться торги фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на индекс RGBI (индекс государственных облигаций Московской биржи).

В период с 9:50 до 14:00 с запретом коротких продаж запланированы торги акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX). Торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 в обычном режиме.