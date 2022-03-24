ООН ухудшила прогноз по росту мировой экономики в 2022 году

24 мар. 17:29

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) понизила с 3,6% до 2,6% прогноз роста мировой экономики в этом году.

Ухудшение прогноза по мировой экономике связано с ситуацией на Украине и переменами в макроэкономической политике, уточняется в докладе ЮНКТАД.

В организации считают, что "глобальный рост в 2022 году будет более медленным, неравномерным и хрупким", чем прогнозировалось в сентябре 2021 года.

Ситуация на Украине "будет дополнительно подталкивать к росту международные цены на энергию и сырьевые товары", увеличивая стоимость производства. Сбои в торговле и последствия санкций, "скорее всего, окажут негативное воздействие на долгосрочные инвестиции".

"В сфере поставок сохраняющиеся сбои продолжат сдерживать экономическую активность", - указано в документе.

Россия, согласно прогнозу ЮНКТАД, "столкнется с серьезной нехваткой широкого круга импортируемых товаров, высокой инфляцией и существенной девальвацией валюты". Российское правительство "скорее всего, смягчит шок, ограничит безработицу и снижение доходов семей".

В ЕС рост экономики по итогам 2022 года составит 1,6% вместо 3,3% из прежнего прогноза, в Германии - 1,4% (ранее прогнозировалось 3,2%), в США - 2,4% (ранее 3%), в Китае - 4,8% (ранее 5,7%), в России в экономике прогнозируется спад на 7,3% вместо ожидавшегося ранее роста в 2,3%.