Узбекистан нарастит добычу газа, но делиться им не будет

К концу этого десятилетия Узбекистан намерен увеличить добычу природного газа более чем на 20%, но при этом планируется, что большая часть дополнительных объемов останется внутри страны, даже несмотря на то, что Европа активно ищет альтернативных поставщиков газа, пишет Bloomberg. Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев сообщил, что к 2030 году добыча газа вырастет до 66,1 млрд кубометров, в прошлом же году Узбекистан добыл 53,6 млрд кубометров газа.

Узбекистан, который входит в тройку крупнейших газодобывающих стран среди бывших советских республик, ранее поставлял газ в Китай, Россию и ряд соседних стран, но в этом году прекратил поставки за рубеж для покрытия сезонного пика потребления внутри страны. "Приоритетом для нас будет обеспечение внутреннего потребительского спроса и дальнейшая переработка природного газа как сырья, - сказал Ахмедхаджаев. - Узбекистану гораздо выгоднее не экспортировать газ, а перейти к производству продуктов с добавленной стоимостью, что, в свою очередь, сократит объемы импорта".

Европа, которая борется с растущими ценами на газ на фоне опасений, что кризис на Украине может усложнить и так непростую ситуацию на рынке газа, ведет переговоры с поставщиками по всему миру, чтобы оценить их экспортную способность. Некоторые страны, в том числе Азербайджан и Алжир, выразили готовность помочь, но большая часть их продаж приходится на долгосрочные контракты. По словам Ахмедхаджаева, в этом году добыча газа в Узбекистане вырастет до 56,3 млрд кубометров. Ожидается, что за этот период внутреннее потребление вырастет на 11% до 47,2 млрд кубометров, а к 2030 году превысит 56 млрд кубометров. В республике также планируют увеличить поставки сжиженного природного газа на местный рынок.

Переработка газа

Среди прочего, в Узбекистане рассчитывают направить часть дополнительных объемов газа на производство пластмасс и минеральных удобрений, отметил Ахмедхаджаев. В декабре в Узбекистане открыли первый в стране завод по глубокой переработке газа. Проект стоимостью $3,6 млрд по производству синтетического топлива и нафты. Его строительство позволило увеличить мощности Шуртанского газохимического комплекса, где производят полиэтилен и полипропилен. Также идет строительство газохимического комплекса стоимостью $2,5 млрд, добавил первый заместитель министра энергетики Узбекистана.

Для развития нефтехимической промышленности Узбекистан поставил цель увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году. При содействии Всемирного банка и других кредиторов правительство страны объявило тендеры на разработку проектов ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 5,5 ГВт.

Правительство объявило о планах продать часть своей доли в АО "Узбекнефтегаз", государственном концерне нефтяной и газовой промышленности. По словам Ахмедхаджаева, компания наняла Rothschild&Cie в качестве финансового консультанта для подготовки к первичному публичному размещению акций на местных и международных рынках к 2024 году. Ernst&Young и White&Case также были выбраны для оказания помощи в проведении запланированного IPO, а для разработки стратегии развития компании наняли Boston Consulting Group.